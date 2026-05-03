Se dispara Estatal y muere en fiesta

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una convivencia terminó en tragedia en la colonia Burócratas, luego que un elemento de la Policía Estatal de Coahuila perdiera la vida tras accionarse su arma de fuego, en un hecho que además dejó a una joven mujer lesionada la mañana de este domingo.

El incidente ocurrió en la colonia Burócratas

Los hechos se registraron en una vivienda localizada en el cruce de las calles Carlos Páez Falcón y José de las Fuentes, donde vecinos reportaron detonaciones, lo que provocó una rápida movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

El oficial fallecido fue identificado como Juan José Castilla, quien se encontraba fuera de servicio y presuntamente convivía con otras personas, ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando ocurrió el fatal incidente.

De acuerdo con los primeros informes, el elemento estatal manipulaba su arma de fuego cuando esta se accionó, provocándole una herida mortal que le quitó la vida prácticamente de manera instantánea, generando escenas de consternación entre los presentes.

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Teresita de Jesús, herida en el incidente

En el mismo hecho, una joven identificada como Teresita de Jesús Salazar Morquecho resultó lesionada, luego que el proyectil también la alcanzara. Debido a la gravedad de la herida, fue auxiliada por paramédicos y trasladada de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

A pesar de lo delicado del impacto, autoridades informaron que la mujer se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Coahuila y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, siendo estos últimos quienes acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y fijación de la escena, mientras que el cuerpo del oficial fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado confirmó que, de manera preliminar, la causa del deceso apunta a un disparo autoinfligido; sin embargo, será mediante los peritajes como se determine con precisión la mecánica de los hechos.

Durante las diligencias se vivieron momentos de tensión, luego de que una mujer que se identificó como madre del oficial arribara al lugar y, en medio del dolor, protagonizara un altercado con una persona detenida en otro hecho, sin relación con lo ocurrido.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades, quienes en las próximas horas podrían ampliar la información conforme avancen las indagatorias.