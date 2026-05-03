Conductor se da a la fuga tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un conductor protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada y optó por darse a la fuga, luego de estrellar su vehículo contra la estructura de un puente vehicular en la colonia Santa Eulalia.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:20 horas, cuando el automóvil Volkswagen Pointer color blanco circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Río Nazas con dirección al poniente. Al llegar al cruce con el bulevar Harold R. Pape, el conductor perdió el control del volante.

Versiones preliminares indican que el pavimento mojado, combinado con la velocidad inmoderada, provocó que la unidad derrapara y terminara impactándose violentamente contra la base del puente vehicular.

Tras el fuerte golpe, el vehículo quedó severamente dañado e inmovilizado. Sin embargo, lejos de hacerse responsable, el conductor descendió de la unidad y abandonó el lugar, presuntamente para evadir a las autoridades.

Testigos dieron aviso a los números de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes acordonaron el área y tomaron conocimiento del percance.

La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones para dar con el paradero del responsable.

El incidente no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales de consideración, además de evidenciar una vez más los riesgos de conducir sin precaución, especialmente bajo condiciones adversas durante la madrugada. Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, a fin de evitar este tipo de accidentes que, en otras circunstancias, podrían tener consecuencias fatales.