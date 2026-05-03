Detenidas dos mujeres tras daños a automóvil en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una noche de fiesta terminó en un arranque de furia que dejó daños materiales y dos mujeres detenidas en la colonia Las Esperanzas, durante la madrugada de este sábado.

De acuerdo con el reporte, Nallely Lisette Quintero García llegó hasta el domicilio de su ex pareja sentimental, presuntamente alterada tras revivir conflictos personales relacionados con su ruptura, mientras regresaba de una reunión en compañía de su prima Joselin Quintero.

Los hechos ocurrieron cerca de las 05:00 horas en la calle Villa Victoria, donde el afectado, identificado como Brandon Gibran Villarreal Jaramillo, descansaba junto a su hijo de cinco años cuando fue despertado por fuertes ruidos en el exterior.

Al asomarse, descubrió a su ex pareja golpeando con un bate amarillo su automóvil, un Chrysler 300 color arena, causando destrozos en la carrocería y vidrios de la unidad. Pese a encontrarse visiblemente afectada emocionalmente, la mujer continuó arremetiendo contra el vehículo, intensificando los daños ante la mirada del propietario, quien de inmediato solicitó la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y encontraron a ambas mujeres en aparente estado de ebriedad, procediendo a su aseguramiento. Sin embargo, debido a los daños ocasionados, Nallely Lisette Quintero García fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por el delito de daños, mientras que su acompañante quedó a disposición por faltas administrativas.