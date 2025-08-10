Extensión eléctrica en mal estado causa incendio en vivienda de Frontera

FRONTERA, COAH. – Un incendio en una vivienda de la Zona Centro dejó cuantiosas pérdidas materiales y la trágica muerte de dos perros de raza Shih Tzu, pese a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, la madrugada del sábado.

El siniestro se registró a las 04:47 horas en el domicilio ubicado en la calle Melchor Múzquiz número 404, entre Libertad y Oriental, donde una casa habitación con doble propósito —dividida con un local de venta de ropa— comenzó a arder en la parte correspondiente a la vivienda.

Al llegar al lugar, Bomberos de Frontera ingresaron de inmediato para combatir el fuego que se extendía con rapidez por el lugar.

El personal controló de inmediato el área afectada, apoyándose en cámara térmica para ubicar focos de calor y en ventilación de presión positiva para desalojar el denso humo del interior.

En el lugar se encontraban Sergio Fernando Morales Ramos y Guadalupe Ramos Ortiz, quienes lograron salir ilesos, pero confirmaron que dos de sus perros Shih Tzu murieron a consecuencia del siniestro. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al auxilio de Guadalupe.

Según relataron, la probable causa fue una extensión eléctrica en mal estado que ya habían detectado y que además alimentaba el negocio contiguo.

El incendio dejó como saldo la pérdida de una sala, televisores, un minisplit, ropa diversa, puertas de madera, parte del techo de yeso, ventanas y una puerta de vidrio del local, la cual los mismos propietarios rompieron para tratar de contener el fuego.

La oportuna respuesta de Bomberos y elementos de Seguridad Pública de Frontera evitó que las llamas se propagaran a otras estructuras y que el siniestro tuviera consecuencias humanas fatales.