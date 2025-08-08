Vecinos detienen a ladrón en colonia Azteca de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un presunto ladrón estuvo a punto de ser linchado por los vecinos de la colonia Azteca, la noche de este viernes, luego de ser sorprendido intentando robar en la casa de una familia de la calle Tláloc.

A las 21:00 horas, Jesús Conrado Sánchez Barboza, de 32 años, irrumpió en el domicilio con intenciones de robar, pero no contaba con que los habitantes de la zona ya estaban alertas.

Fue rápidamente detenido por los mismos vecinos, quienes, aparentemente, decidieron darle 'su merecido' por atreverse a meterse en casa ajena. Tras la golpiza, el rostro del presunto ladrón quedó notablemente hinchado como si se hubiera enfrentado al ´Canelo´ Álvarez.

La situación llegó a su fin cuando los habitantes del sector llamaron a la Policía Municipal, quienes se hicieron presentes en el lugar y arrestaron a Sánchez Barboza, quien vive en la calle Juan Enrique Salas, número 1804, en la colonia San Salvador.

El detenido fue ´salvado´ y trasladado a las celdas de la Policía Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Según las autoridades, el dueño de la casa afectada se presentaría ante el Ministerio Público la mañana del sábado para formalizar cargos contra el ladrón por lo que quedó bajo arresto.