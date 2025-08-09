Riña Familiar Termina en Homicidio en Castaños; Hay un Detenido

Castaños, Coahuila. – La riña que dejó un hombre sin vida la madrugada de este sábado en Castaños comenzó como un pleito entre mujeres y terminó con la intervención de varios hombres, uno de los cuales recibió una puñalada mortal. El presunto responsable, identificado como Elian "N", ya fue detenido, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina.

El funcionario explicó que, según las primeras indagatorias, la discusión inicial derivó en golpes entre mujeres; posteriormente, hombres se involucraron en la confrontación, lo que provocó que la violencia escalara. La víctima recibió una herida en el costado izquierdo con un arma blanca, lesión que le costó la vida en el lugar.

Medina precisó que al detenido se le aseguró el objeto punzocortante utilizado en la agresión. Aunque no se han confirmado los motivos exactos, todo apunta a un conflicto vecinal y familiar ocurrido en plena madrugada.

El delegado reiteró que no hubo mujeres lesionadas de gravedad, únicamente golpes menores propios del forcejeo. La carpeta de investigación continúa en integración para determinar responsabilidades y proceder legalmente contra el detenido.