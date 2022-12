Una mujer se estampó contra una pipa

MONCLOVA COAH.-La falta de precaución de dos conductores aunado a la falta de señalamientos de alto en las calles del Fraccionamiento San José en el sector Sur Oriente de la ciudad, provocó un encontronazo, que dejó como saldo daños materiales.

En el percance se vio afectada una mujer que conducía un auto Nissan Versa color gris y un conductor de una pipa de gas, quienes chocaron aproximadamente a las 13:00 horas en el cruce de las calles Independencia con Río Lerma.

La dama se encontraba conduciendo hacia el poniente sobre la calle Río Lerma en vía libre pero tras llegar al cruce con la calle Independencia interfiere en su trayecto una pipa y choca provocando cuantiosos daños en la parte delantera de su vehículo.

Ambas personas bajaron y empezaron a discutir y al no llegar a un acuerdo pidieron la atención de Control de Accidentes, quienes tuvieron que llevarlos a seguridad pública ya que en el lugar del choque no se encontraban señalamientos de alto, por lo que los seguros no querían hacerse responsables del accidente.