Vuelca tráiler con juegos mecánicos

LAMADRID, COAH.– Un tractocamión que transportaba juegos mecánicos terminó volcado la tarde del martes sobre la carretera federal 30, provocando la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en el municipio de Lamadrid.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 55+800, en el tramo conocido como "El Peñón", donde Jorge Luis Ríos Rojas, de 54 años y originario de la Ciudad de México, conducía un tractocamión Kenworth T880 modelo 2024, color rojo, perteneciente a la empresa Atracciones Roca, dedicada al traslado de juegos mecánicos de Jocotepec, Jalisco.

De acuerdo con la versión proporcionada por el operador, se dirigían hacia Sabinas, cuando al ingresar a una pronunciada curva perdió el control del volante. La pesada unidad salió de la carpeta asfáltica y terminó volcada a un costado de la carretera.

En el tractocamión también viajaba Julio Alberto Gutiérrez Piñera, de 29 años, originario de Chihuahua, quien al igual que el conductor logró salir por su propio pie del vehículo sin presentar lesiones de consideración.

Elementos del Mando de Coordinación Policial de Lamadrid acudieron al lugar para abanderar la zona y brindar apoyo a los ocupantes, mientras que personal de los servicios médicos del municipio los valoró, determinando que ambos únicamente presentaban la presión arterial elevada a consecuencia del fuerte susto, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, las autoridades quedaron en espera de la llegada de elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se encargarían de tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la pesada unidad.