Invade carril y manda camioneta al camellón en el Pape

MONCLOVA, COAH.- Un imprudente cambio de carril terminó en un aparatoso accidente automovilístico la noche del miércoles sobre el cruce de los bulevares Harold R. Pape y el bulevar Benito Juárez, donde una conductora presuntamente invadió la trayectoria de una camioneta, ocasionando que ambas unidades terminaran con severos daños.

El percance ocurrió cuando Leidy Briones conducía un automóvil Nissan Versa color guindo sobre el bulevar Benito Juárez. De acuerdo con el peritaje preliminar, al aproximarse al cruce con el bulevar Harold R. Pape, intentó incorporarse a otro carril sin verificar que la circulación estuviera libre.

Detalles del accidente

La maniobra provocó que se atravesara en el camino de una camioneta Ford Escape manejada por Alexis Martínez, quien ya no tuvo oportunidad de evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado del automóvil.

Tras la colisión, la camioneta salió proyectada hacia el camellón central, donde logró detener su marcha entre los carriles de circulación, mientras ambas unidades quedaron con daños materiales de consideración.

Automovilistas que presenciaron el choque dieron aviso al Sistema Estatal de Emergencias, por lo que minutos después arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de lo ocurrido y agilizar la circulación en la transitada arteria.

Aunque el accidente fue aparatoso, las autoridades confirmaron que ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado de personas a un hospital.

Responsabilidad del incidente

Luego de realizar el peritaje y analizar la posición final de los vehículos, los oficiales determinaron de manera preliminar que la presunta responsabilidad recaía en la conductora del Nissan Versa, al invadir el carril de circulación de la Ford Escape.

Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.