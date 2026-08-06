David N sufre accidente en motocicleta tras choque con automóvil en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía un favor entre amigos terminó en un verdadero dolor de cabeza para el propietario de una motocicleta, luego que un adolescente sufrió un accidente en el que dejó la unidad prácticamente destrozada tras derrapar para evitar chocar contra un automóvil cuyo conductor escapó del lugar.

El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas del jueves en el cruce de las calles Juárez e Ildefonso Fuentes, en la Zona Centro, donde David N, de 16 años, circulaba a bordo de una motocicleta que le había sido prestada por un amigo.

De acuerdo con testigos, un automóvil intentó incorporarse sin las debidas precauciones, cerrándole el paso al motociclista. Aunque el contacto entre ambas unidades fue mínimo, el adolescente perdió el control del manubrio y terminó derrapando sobre el pavimento.

Mientras David era auxiliado, el conductor del vehículo involucrado aprovechó la confusión para retirarse del lugar, dejando al menor y a la motocicleta abandonados a su suerte.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención al adolescente, quien únicamente presentó golpes menores, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

Minutos después llegaron familiares del menor para hacerse cargo de la situación; sin embargo, la escena cambió por completo cuando apareció el dueño de la motocicleta. Al observar la unidad con severos daños, el joven no pudo ocultar su sorpresa y, llevándose las manos a la cabeza, exclamó: "¡No manches, David!", mientras contemplaba cómo la motocicleta que había prestado quedó prácticamente inservible.

Un familiar del adolescente intervino para tratar de llegar a un acuerdo con el propietario de la motocicleta por los daños ocasionados.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y posteriormente trasladaron a los familiares del menor a la Comandancia Municipal para el deslinde de responsabilidades, mientras una grúa remolcó la motocicleta al corralón.