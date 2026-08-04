La ´arremanga´ taxi al intentar estacionarse

MONCLOVA, COAH.– Un intento por estacionarse terminó en un aparatoso choque la mañana de este martes en calles de la zona centro, luego de que la conductora de un automóvil Volkswagen Vento invadiera la circulación y fuera impactada por un taxi que transitaba con preferencia.

El accidente se registró sobre la calle Hidalgo, en el tramo comprendido entre Allende e Ildefonso Fuentes, donde se movilizaron elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento del percance.

En el choque participaron un Volkswagen Vento y un automóvil Nissan Versa color blanco, habilitado como taxi de la línea Taxímetros Premier, el cual circulaba por la calle Hidalgo cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora del Vento realizaba maniobras para estacionarse; sin embargo, al sacar demasiado la parte frontal del vehículo invadió el carril de circulación, atravesándose en la trayectoria del automóvil de alquiler.

El taxista ya no alcanzó a frenar ni a esquivar el obstáculo, por lo que terminó impactando la parte delantera del Volkswagen, dejando ambos vehículos con daños de consideración.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente fue necesaria la intervención de las autoridades de vialidad para realizar el deslinde de responsabilidades.

Una vez concluido el peritaje, los oficiales trasladaron a los conductores a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños con la intervención de las aseguradoras.

Finalmente, una grúa remolcó ambas unidades a un corralón mientras se concluían los trámites correspondientes.