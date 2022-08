Vuelca neolonense

SABINAS, COAH.- Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de una fuerte volcadura registrada durante la mañana de ayer, sobre la carretera federal 57, tramo libre, por donde un ciudadano Neolonese conducía para llegar a la Unión Americana, sin embargo el pavimento mojado impidió que llegara a su destino.

Los hechos se registraron cerca de la cuesta conocida como “El infante”, justo en el kilómetro 162, por donde el automovilista transitaba y en una de las curvas, perdió el control del volante debido a lo mojado de la carretera, lo que ocasionó que saliera del camino y terminada volcando su vehículo.

Como Juan N. De 42 años de edad, con domicilio particular en el municipio de Santa Catarina, fue identificado el herido, quien recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de un cuerpo de emergencia. Por fortuna, las lesiones no fueron de consideración y no tuvo que ser respaldado a ningún hospital.

Finalmente, uniformados de la Guardia Nacional, división caminos también acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y ordenar el traslado del automóvil hacia los patios del corralón federal, además de brindar auxilio al accidentado.

