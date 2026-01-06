Nicolás Maduro y 6ix9ine en la misma prisión: ¿coincidencia?

6ix9ine llega a la cárcel donde también se encuentra Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y 6ix9ine estarán en la misma prisión en Nueva York; el rapero lo presumió en Instagram.

Tekashi 6ix9ine, de 29 años de edad, estará en el mismo centro de detención que Nicolás Maduro y así lo presumió en redes sociales.

Tras violar su libertad condicional, 6ix9ine estará 3 meses en el Metropolitan Detention Center, el mismo al que fue ingresado Nicolás Maduro tras su traslado a Estados Unidos.

El rapero 6ix9ine presume que estará en el mismo centro de detención que Nicolás Maduro

El miércoles 6 de enero fue ingresado 6ix9ine al Metropolitan Detention Center y previo a su encarcelamiento, presumió en redes sociales que compartiría espacio con Nicolás Maduro. El rapero, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, mencionó que había tenido suerte de estar en las mismas prisiones que figuras como Puff Daddy y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Detalles sobre la situación de Nicolás Maduro en prisión

Es poco probable que 6ix9ine comparta espacio con Nicolás Maduro, ya que es posible que el exmandatario de Venezuela se encuentre en aislamiento. Además de que esta prisión divide a los reclusos según criterios de seguridad, riesgos y tipos de delitos.