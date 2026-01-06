Tráiler filtrado de Avengers: Doomsday muestra a Tenoch Huerta como Namor

Se filtra el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday y revela a Namor. El cuarto tráiler de Avengers: Doomsday se filtra en redes y revela a Namor y otros personajes de Marvel. El 6 de enero de 2026 se filtró el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday, apenas días después de que Marvel mostrara un avance con la llegada de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Ahora, el nuevo material revela el primer vistazo de Tenoch Huerta como Namor en la próxima película de la saga.

Así luce Tenoch Huerta como Namor en Avengers: Doomsday. Usuarios en redes sociales han comenzado a compartir el tráiler filtrado de Avengers: Doomsday, en el que se aprecian nuevos detalles de la historia dirigida por los hermanos Russo, así como la participación de personajes clave del UCM, entre ellos Namor, interpretado por Tenoch Huerta. En el avance se muestra el reencuentro de Shuri (Letitia Wright) y M´Baku (Winston Duke), mientras que, al fondo de la escena, Namor aparece preparando a sus tropas, lo que sugiere un papel relevante del reino de Talokan en el conflicto central de la película.

¿Qué personajes aparecen en el tráiler?

Sin embargo, Shuri y M´Baku no están solos. En el tráiler también se revela la aparición de un personaje inesperado: Ben Grimm, mejor conocido como La Mole, integrante de Los Cuatro Fantásticos, cuya más reciente película fue estrenada por Marvel Studios. Habrá que esperar que Marvel lance de manera oficial tanto el tráiler de los X-Men como este cuarto en donde Namor hace su aparición junto con Ben Grimm en Avengers: Doomsday.

Estreno de Avengers: Doomsday

Es decir que este nuevo tráiler filtrado de Marvel revela la colisión de personajes que habrá en Avengers: Doomsday, la cual se estrenará el próximo 18 de diciembre del 2026.

Y como ya se pudo ver en este nuevo tráiler filtrado, Namor de Tenoch Huerta será uno de los personajes principales para la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel.