Fallece Jayne Trcka, actriz de Scary Movie, en San Diego

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ´Scary Movie´.

Aunque no desarrolló una extensa carrera actoral, Jayne Trcka logró permanecer en la memoria de varias generaciones al formar parte de la película Scary Movie. Por ello, fanáticos del cine de comedia lamentaron su fallecimiento, el cual fue confirmado semanas después de que ocurriera.

Jayne fue especialmente recordada por interpretar a "Miss Mann", personaje que dio vida en el año 2000 en la cinta Scary Movie.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento?

De acuerdo con información oficial, la actriz falleció hace algunas semanas a los 62 años, hecho que fue confirmado por su hijo. El medio TMZ dio a conocer la noticia, a pesar de que su muerte ocurrió el pasado 12 de diciembre en San Diego, California. Las causas del fallecimiento continúan sin esclarecerse, ya que la investigación sigue en curso, según informó el médico forense del estado.

¿Cuál fue su trayectoria profesional?

Si bien su rostro es ampliamente reconocido por su aparición en la popular película de comedia, lo cierto es que antes de incursionar en el cine, Trcka dedicó gran parte de su vida al fisicoculturismo y al modelaje fitness. Durante su juventud estudió gimnasia, disciplina que marcó su desarrollo profesional.

En la década de los años 80 participó en diversas competencias de alto rendimiento físico y, gracias a su destacado desempeño, decidió dejar su empleo en una agencia de correo postal para enfocarse por completo en su carrera como culturista.