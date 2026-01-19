Javier Rivero denuncia uso de su voz con IA para vender videos

Javier Rivero, actor de doblaje de Los Caballeros del Zodiaco, denuncia a una página de Facebook por el uso de su voz con IA sin autorización y la venta de videos "personalizados". El actor de doblaje, Javier Rivero de 58 años de edad, mejor conocido por ser la voz en el anime de Los Caballeros del Zodiaco, denuncia que están usando IA para usar su voz sin permiso y vender videos.

"Pues ahora resulta que no solamente utilizan mi voz con inteligencia artificial, sino que también ofrecen mensajes personalizados utilizando la huella de mi voz y además imágenes de autoría de caballeros del zodiaco. Y cuando se les dice que están cometiendo un acto ilegal se molestan."

Javier Rivero, actor de doblaje

Javier Rivero denuncia el uso de su voz con IA para vender videos. A través de sus redes sociales, el actor de doblaje Javier Rivero de Los Caballeros del Zodiaco, denunció que una página en Facebook está haciendo el uso de su voz con IA para vender videos. Javier Rivero es conocido en el mundo del doblaje al ser la voz de Saga de Géminis y Jabu de Unicornio en Los Caballeros del Zodiaco; también por ser la voz de Vaca en La Vaca y el Pollito o Skips en Un Show Más. Es por eso que a través de su cuenta oficial de X, Javier Rivero pidió ayuda a su comunidad para denunciar a la página de Facebook llamada ´Transmisión Caballeros del Zodiaco´, la cual ofrece videos "personalizados" con el uso IA con su voz.

"Me pueden ayudar a denunciar este sitio por favor? Seguramente lo mismo estarán haciendo con las voces de mis compañeros que han participado en esta saga de caballeros del zodiaco. Gracias por su apoyo."

Javier Rivero, actor de doblaje

Incluso el actor reveló que ya contactó a la página personalmente para que retiraran su voz hecha con IA y de los videos que venden; sin embargo, asegura que no ha recibido respuesta. De momento, la página no se ha pronunciado y tampoco los seguidores de ese espacio; sin embargo, los fans de Javier Rivero, quien participó en el doblaje de Los Caballeros del Zodiaco, han expresado su apoyo al actor.