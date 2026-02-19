"Lady Naucalpan" muerde, agrede e intenta atropellar a ciclista y policía en Avenida Masaryk

Un nuevo episodio de agresión vial y violencia urbana ha encendido las redes sociales y el debate público en la Ciudad de México. La protagonista es una mujer identificada en redes como "Lady Naucalpan", quien el pasado 18 de febrero de 2026 protagonizó un altercado violento en la ahora emblemática Avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

El choque que escaló a violencia

Según testimonios y videos que se viralizaron en plataformas como X e Instagram, el conflicto comenzó cuando una ciclista —identificada como Daniela González Torres, quien es doctora— circulaba por el carril exclusivo de Ecobici y fue alcanzada por un vehículo modelo MG negro conducido por la joven.

En cuestión de segundos la discusión escaló:

La supuesta agresora —identificada como Victoria "N", de 23 años— y otra mujer descendieron del automóvil.

Agredieron físicamente a la ciclista: la golpearon y la mordieron en la mano, operación que la propia víctima describió como dolorosa y con riesgo de infecciones.

En el enfrentamiento también habría sido rociada con gas pimienta, aunque la víctima aseguró que no le causó daños graves.

Amenazas y arrogancia: el detonante del nombre

Lo que verdaderamente detonó el apodo de "Lady Naucalpan" fue una frase que la agresora pronunció en medio de la confrontación: aseguró que su "abuelo es presidente municipal de Naucalpan" como una forma de intimidar a la ciclista y a testigos, insinuando que contaba con protección política para evadir consecuencias.

Esa supuesta referencia a un funcionario de Naucalpan —que algunos medios señalan como Mario Ruiz de Chávez, exalcalde de ese municipio en los años 90— no ha sido confirmada oficialmente por familiares ni autoridades y fue desmentida por personas cercanas al exfuncionario, quienes señalaron que se trata únicamente de una coincidencia de apellidos.

Intervención policial y presunto intento de atropellamiento

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) llegaron al lugar para separar a las involucradas. Sin embargo:

Las mujeres intentaron huir en el vehículo y se reporta que dirigieron el automóvil en reversa con aparente intención de atropellar a una de las oficiales.

La ciclista también habría estado a punto de ser arrollada cuando intentó detener la fuga del auto.

La situación motivó la detención de la joven y su acompañante, quienes fueron puestas a disposición de un Juez Cívico para determinar sanciones por faltas administrativas y posibles delitos, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

También lee: Cuándo usar apuestas combinadas solo para entretenimiento

Libertad y críticas al sistema de justicia

Horas después de la detención, la víctima denunció que tanto Lady Naucalpan como su madre fueron liberadas sin que se les impusieran medidas sustanciales, debido a que las lesiones fueron catalogadas como "menores" por las autoridades, lo que generó indignación entre usuarios y defensores de ciclistas urbanos.

La propia doctora expuso públicamente su frustración con el sistema:

"Lo que pasa en México es que si no te matan no hay delito que perseguir... entonces, si no me muero, si no se me infecta y si no me cortan la mano, no pasa nada."

Surge el apodo #LadyNaucalpan tras la agresión de una joven contra la doctora Daniela Torres en calles de la #CDMX.



La agresora fue detenida, pero posteriormente liberada junto con su madre, pese a que la víctima denunció que la mordió, le roció gas pimienta e intentó... pic.twitter.com/beVxxOHf2b — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) February 19, 2026

Repercusiones y debate en la opinión pública

La historia no solo ha sido difundida con el hashtag #LadyNaucalpan, sino que ha avivado un debate más profundo sobre:

La violencia vial en zonas de alta plusvalía como Polanco.

La seguridad de ciclistas y usuarios de transporte alternativo.

El uso de presuntas influencias políticas para intimidar o evadir consecuencias.

La percepción de impunidad y la respuesta institucional ante agresiones físicas en vía pública.

En redes sociales miles de personas han expresado su indignación, mientras organizaciones pro movilidad urbana han aprovechado el caso para exigir una revisión más estricta del cumplimiento del Reglamento de Tránsito y medidas de protección reales para quienes circulan en bicicleta.