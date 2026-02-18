La Tigresa del Oriente: ¿La primera “therian” de la historia? La cantante sacude Internet con una declaración inesperada

La carismática y legendaria cantante peruana La Tigresa del Oriente —nombre real Juana Judith Bustos Ahuite— volvió a convertirse en centro de atención en redes sociales al hacer una afirmación que nadie vio venir: aseguró que ella fue la primera persona en identificarse como therian en la historia.

En un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, la artista de 80 años vinculó su icónica estética felina —sus trajes, su maquillaje, y su imagen inspirada en tigres— con la reciente tendencia conocida como therian. Con humor y orgullo, escribió:

“Lo admito, mis tigrillos, yo fui la primera therian.”

Este mensaje viralizó rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde muchos jóvenes están explorando formas alternativas de identidad y conexión simbólica.

¿Qué significa ser therian?

El término therian describe a personas que sienten una conexión espiritual, emocional o interna con un animal no humano. No se trata de creer literalmente que son animales, sino de una forma de identidad o expresión personal que ha ganado visibilidad en los últimos años gracias a comunidades en línea.

Algunos usuarios se describen como “perro”, “gato” o incluso animales extintos, y comparten experiencias, arte o comportamientos que reflejan esa conexión.

¿Por qué esta declaración causó tanto revuelo?

La Tigresa del Oriente no es ajena a la cultura digital: su personaje extravagante y su estética animalista la convirtieron en un ícono viral mucho antes de que muchos términos modernos se popularizaran en internet. Algunos seguidores celebraron su comentario con mensajes como:

“Siempre adelantada a su época”

“La madre de los therians y el queso”

Otros, en cambio, vieron la comparación con humor o debate, cuestionando si una identidad artística puede equipararse a una vivencia interna genuina como la que exponen algunos miembros de las comunidades therians.

Entre símbolo cultural y pura provocación

Más allá de la frase divertida y la atención mediática, esta declaración expone algo interesante: cómo figuras veteranas de la cultura pop siguen dialogando con las tendencias actuales. El fenómeno therian puede ser nuevo para muchos, pero su idea de una conexión simbólica con lo animal tiene raíces más profundas que se remontan incluso a mitologías y prácticas culturales históricas.

Sea como sea, La Tigresa del Oriente ha vuelto a acaparar titulares, demostrando que incluso a sus 80 años sigue siendo capaz de sorprender, divertir y encender la conversación en internet.