¿Shakira en el Zócalo de CDMX? La verdad detrás del rumor que se volvió tendencia

Desde hace días, las redes sociales en México están que arden con un rumor espectacular: que Shakira podría cerrar su próxima visita a la Ciudad de México con un concierto gratuito en la emblemática Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo capitalino.

¿De dónde salió la historia?

La historia ganó fuerza después de que comenzaran a circular imágenes y publicaciones, principalmente en plataformas como X (antes Twitter), supuestamente anunciando un show el 1 de marzo de 2026, un día después de su presentación oficial en el Estadio GNP Seguros el 27 de febrero como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Los fanáticos más entusiastas incluso especulan que Shakira misma podría anunciar el evento durante su concierto en el estadio. Pero antes de que te emociones demasiado...

¿Es real o solo viral?

Hasta ahora, no hay confirmación oficial ni por parte del Gobierno de la Ciudad de México, ni de la Secretaría de Cultura, ni del equipo de la propia artista colombiana.

Este no es un rumor nuevo: ya había circulado versiones parecidas en meses pasados, e incluso la Secretaría de Cultura en 2025 desmintió versiones similares cuando señales de este concierto gratuito empezaron a tomar fuerza en redes.

¿Por qué no todo es fantasía?

Shakira está realmente en México. La cantante regresó a nuestro país con una gira que ha sido histórica: rompió récords al ofrecer múltiples conciertos agotados en el Estadio GNP Seguros, hasta 12 fechas sold out en 2025, y regresará en febrero de 2026 para cerrar esta parte del tour.

Con una base de fans tan numerosa y apasionada en México, no es sorpresa que cualquier rumor se vuelva viral al instante. Pero hasta que no exista un anuncio directo de fuentes oficiales o de la misma Shakira, la idea de un concierto gratuito en el Zócalo sigue siendo solo eso: especulación.

Entonces... ¿puede pasar?

No es imposible: el Zócalo ha sido escenario de grandes conciertos y eventos masivos antes, y la propia artista ha dado shows gratuitos en otros países. Recientemente se confirmó que Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro en mayo de 2026.

Así que mientras este rumor no se confirme oficialmente, lo que sí podemos asegurar es que:

Shakira sí estará en CDMX el 27 de febrero como parte de su gira.

La idea de un concierto en el Zócalo genera emoción y expectativa entre fans.

Pero por ahora sigue siendo solo tinta digital de redes sociales.