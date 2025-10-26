Wildwood: la gran apuesta cinematográfica de LAIKA

El aclamado estudio de animación LAIKA, responsable de joyas del stop-motion como "Coraline", "ParaNorman" y "Kubo y la búsqueda samurái", ha compartido un nuevo y ambicioso adelanto de su próxima producción, "Wildwood".

Basada en la novela homónima de Colin Meloy, la película nos sumerge en una aventura oscura y fantástica. La trama sigue a Prue Mckeel, una joven de Portland, Oregón, cuya vida da un vuelco cuando su hermano pequeño es raptado por una bandada de cuervos. Prue se ve obligada a adentrarse en el misterioso y fronterizo bosque conocido como Wildwood para llevar a cabo su rescate.

El exclusivo sneak peek se centró en presentar a "La Generala", un imponente águila dorada y aliada clave de Prue en su misión. Este personaje, con la voz de la ganadora del Óscar Angela Bassett, es una observadora poderosa de todo lo que sucede en el bosque. Su diseño es un testimonio del detalle artesanal de LAIKA, con los animadores creando cuidadosamente 9,000 plumas individuales para lograr una autenticidad en el movimiento que honra la naturaleza del ave.

Bajo la dirección de Travis Knight, "Wildwood" cuenta con un elenco de voces estelar que incluye a talentos como Peyton Elizabeth Lee, Carey Mulligan, el ganador del Óscar Mahershala Ali, Jacob Tremblay, Jake Johnson, Charlie Day, Tantoo Cardinal y Richard E. Grant.

"Wildwood" se perfila como la película más grande y esperada del estudio, y está programada para su estreno mundial en cines a lo largo del año 2026.