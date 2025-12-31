Aterrizajes en AICM se normalizan después de niebla en Ciudad de México

Este fin de año comenzó con complicaciones para los viajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) porque un banco de niebla paralizó los aterrizajes.

El AICM amaneció con un banco de niebla este 31 de diciembre, en el último día del año el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México.

Mientras que persistirá el ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México, y con bancos de niebla en el oriente y sureste del país.

Aterrizajes y operaciones en AICM se normalizan

Tras pasar unas horas de suspensiones y modificaciones por el banco de niebla que se registró temprano en el AICM, ahora el aeropuerto informó que a partir de las 09:16 horas de este 31 de diciembre en Fin de Año se normalizan los aterrizajes y despegues.

Por lo que pidió revisar los estatus de sus vuelos de los pasajeros.