James Cameron revela planes para el futuro de Avatar tras estreno

James Cameron ya contempla distintos escenarios para el futuro de Avatar. Aunque la tercera entrega de la saga ha tenido un arranque sólido en taquilla —superando los 480 millones de dólares durante su primera semana—, el director reconoció que el destino de las películas Avatar 4 y Avatar 5 sigue dependiendo de la respuesta del público.

De acuerdo con el propio Cameron, existe un "Plan B" en caso de que las siguientes producciones no logren concretarse. Esto no significaría el fin del universo de Avatar, sino una forma alternativa de compartir la historia que tenía pensada. En ese escenario, el cineasta revelaría todos los detalles narrativos en una conferencia de prensa, exponiendo el desarrollo de personajes, culturas y acontecimientos que no llegarían a la pantalla grande.

Estreno de Avatar 3

Durante una reciente rueda de prensa, Cameron confirmó que Avatar 3 se estrenó a finales de 2025 con un desempeño exitoso en taquilla. Además, adelantó que parte de Avatar 4 ya fue filmada y que su lanzamiento está previsto para el año 2029, mientras que la quinta película llegaría en 2031. Con este calendario, todo apunta a que la franquicia podría consolidarse como una de las sagas más ambiciosas del cine.

Plan B para la saga

No obstante, el director admitió que siempre existe la posibilidad de que los planes cambien si la recepción de la tercera película no cumple con las expectativas. En ese caso, aseguró que compartiría públicamente la visión completa que tenía para las entregas restantes.

"Si no logramos hacer la cuarta y la quinta por cualquier motivo, explicaré exactamente qué iba a suceder con la historia. Hay una enorme cantidad de trasfondo cultural y narrativo que me gustaría mostrar", expresó Cameron.

Por ahora, el futuro de Avatar sigue en manos de los espectadores. Será el público quien determine si la saga continúa en las salas de cine o si su desenlace termina siendo contado fuera de la pantalla.