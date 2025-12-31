Último lugar en recibir el 2026: Samoa Americana

AÑO NUEVO 2026: ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO LUGAR DEL MUNDO EN RECIBIR EL 2026?

MONTERREY, NUEVO LEÓN— Mientras en México nos preparamos para las uvas y la cena de este 31 de diciembre de 2025, la rotación de la Tierra y la división de los husos horarios hacen que el Año Nuevo no llegue al mismo tiempo para todos. Mientras que naciones como Kiribati y Nueva Zelanda son los primeros en brindar, existe un punto geográfico que debe esperar hasta 25 horas después de los primeros festejos para darle la bienvenida al 2026.

A continuación, te detallamos quién ostenta el título del "último rincón" en despedir el año viejo y por qué ocurre este fenómeno cronológico.

El último lugar en el reloj global

Los últimos lugares en recibir el Año Nuevo son territorios prácticamente deshabitados ubicados en el Océano Pacífico, justo al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

Isla Baker e Isla Howland: Estos dos atolones pertenecientes a Estados Unidos son técnicamente los últimos lugares en la Tierra en cambiar de año. Se encuentran en el huso horario UTC-12.

Samoa Americana: Si hablamos de lugares con población e infraestructura, el archipiélago de Samoa Americana (territorio estadounidense) es el último lugar habitado en celebrar. Curiosamente, se encuentra a solo unos pocos kilómetros de Samoa, pero debido a la línea del tiempo, celebran con un día de diferencia.

¿Por qué hay tanta diferencia de tiempo?

La diferencia se debe a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una línea imaginaria que atraviesa el Océano Pacífico de norte a sur.

La paradoja de las islas: Lugares como Kiribati (Isla de Navidad) se encuentran en el huso UTC+14, lo que los coloca 26 horas por delante de la Isla Baker (UTC-12).

Husos Horarios Extremos: Aunque la Tierra solo tiene 24 horas de rotación, el sistema de husos horarios se extiende desde -12 hasta +14, creando un desfase total de 26 horas entre el primer y el último punto del planeta en recibir el 2026.

El orden de la celebración

Para que dimensiones la escala del festejo global, así se mueve el reloj este fin de año:

Primeros: Kiritimati (Kiribati) y las Islas Chatham (Nueva Zelanda).

Intermedios: Australia, Japón, China, Europa y finalmente América (incluyendo México).

Últimos: Tahití (Polinesia Francesa), Samoa Americana y, finalmente, las desoladas Islas Baker y Howland.

Como dato curioso, debido a esta diferencia horaria, es posible "viajar en el tiempo". Si alguien tomara un vuelo desde Samoa Americana hacia la vecina Samoa (un trayecto de menos de una hora), aterrizaría "un día después" en el futuro, habiendo celebrado el Año Nuevo dos veces o saltándoselo por completo, dependiendo de la dirección del viaje.