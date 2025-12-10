Aislinn Derbez comparte foto desde el hospital: revela su cirugía

Aislinn Derbez publica imagen desde el hospital: esto fue lo que dijo

Tras la muerte de su mamá, Aislinn Derbez comparte una foto desde el hospital y revela la razón.

Aislinn Derbez -de 39 años de edad- comparte una foto desde el hospital y esto fue lo que dijo del complejo mes que ha tenido que vivir.

A unas semanas de la muerte de Gabriela Michel, Aislinn Derbez compartió una reflexión de las situaciones que ha vivido últimamente.

Aislinn Derbez comparte foto desde el hospital y revela la razón

El miércoles 10 de diciembre, Aislinn Derbez compartido una foto desde el hospital donde se le ve con un suero en la mano. Según explicó la actriz, se sometió a una cirugía que llevaba postergando desde hace tiempo, pero no especificó el procedimiento al que la sometieron. "Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes. No lo pueden ni creer. Un huracán de locura, renovación y sanción, pero con más paz que nunca, y acompañada por tanto amor que me explota el corazón"

Aislinn Derbez expresó que le han ocurrido una serie de situaciones complicadas en los últimos días, pero afortunadamente tiene el cariño de su red de apoyo. La actriz también compartió una foto del retiro espiritual de su podcast ´La magia del caos´, el fin de semana pasado.

Aislinn Derbez vivió un 2025 complicado y así lo expresó en Instagram

En otra historia de Instagram, Aislinn Derbez compartió un meme donde mencionaba que el 2025 fue un año de "soltar a la mala". "Todo el 2025 no paró de regalar putazos a todo aquel que vivía en fantasía. Y la verdad, que doloroso, pero a la vez que maravilloso regalo", escribió la actriz. Aislinn Derbez reveló que se encuentra bien, pero vivió una serie de situaciones complicadas como la muerte de su madre, una mudanza y una cirugía.

"Un torbellino de esos que duelen, pero que hacen crecer de manera exponencial", expresó la actriz en su historia. La actriz agradeció a quienes la han acompañado en este recorrido y mencionó que el 2025 ha sido complicado para muchas personas.

"Nunca vivan sus procesos difíciles solos, es lo más importante", aconsejó Aislinn Derbez a sus seguidores.