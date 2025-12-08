Gabrielle Henry sigue hospitalizada tras caída en Miss Universo 2025

Estado de salud de Miss Jamaica: continúa hospitalizada tras fuerte caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry continúa hospitalizada desde su caída en el concurso preliminar de Miss Universo 2025 el pasado 19 de noviembre.

Desde Miss Universo y Miss Jamaica se emitió un comunicado actualizando el estado de salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el certamen en este 2025.

El pasado 19 de noviembre, la jamaiquina sufrió una caída desde el escenario, motivo por el que fue sacada del evento en camilla y siendo trasladada al hospital, donde permaneció bajo observación médica.

Gabrielle Henry continúa en recuperación tras caída en Miss Universo 2025

Tras el accidente en Miss Universo 2025, se dio a conocer que Gabrielle Henry se encontraba estable y que la caída no representó riesgos para su salud. Ahora, a más de dos semanas del incidente, se ha dado a conocer que Miss Jamaica sufrió de una hemorragia intracraneal, pérdida de la consciencia, una fractura y laceraciones en la cara.

De acuerdo con el comunicado, Gabrielle Henry regresará a Jamaica en próximos días, donde de nueva cuenta será trasladada en un hospital para continuar bajo supervisión médica. Desde el incidente, la jamaiquina no ha dejado de estar recibiendo cuidado.

Apoyo de Miss Universo a Gabrielle Henry y su familia

Por su parte, Miss Universo continúa brindando soporte a la delegada y su familia, además de que están cubriendo todos los gastos médicos de Henry. La familia de la jamaiquina también extendió un profundo agradecimiento a la organización por el apoyo y a los fans por las oraciones y muestras de cariño.