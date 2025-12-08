La influencer mexicana Mercedes Roa es agredida en Marsella y permanece hospitalizada

Un violento incidente registrado la madrugada del lunes 8 de diciembre conmocionó a Marsella, Francia, luego de que la futbolista e influencer mexicana Mercedes Roa fuera agredida en pleno centro de la ciudad. De acuerdo con reportes de la prensa francesa, la participante de la Kings League resultó con lesiones leves y fue atendida inicialmente por bomberos antes de ser trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación.

Roa viajó a Marsella para asistir al encuentro de la Liga Universe celebrado en el Estadio Velódromo, un evento que reunió a estrellas del futbol como Zinédine Zidane, Franck Ribéry y Gerard Piqué, quienes disputaron un "partido de leyendas" que atrajo a una gran cantidad de aficionados y figuras públicas.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Tras el evento deportivo, la mexicana se reunió con amigos en el barrio de la Ópera, una zona muy concurrida del centro marsellés. Fue alrededor de las 6:00 de la mañana cuando, según una fuente policial citada por La Provence, uno de sus acompañantes fue atacado por un grupo de jóvenes.

De acuerdo con testimonios difundidos por la prensa local, Roa intervino al notar que su amiga estaba siendo agredida por al menos cuatro personas. En medio del intento por auxiliarla, también resultó lesionada en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades francesas.

Acciones de la autoridad

El ataque provocó una respuesta inmediata de la policía municipal, alertada por la Central de Vigilancia Urbana. Aunque los agresores intentaron escapar, tres de ellos fueron detenidos minutos después, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Mercedes Roa y su acompañante fueron trasladadas en una ambulancia de bomberos a un hospital cercano. Los primeros reportes señalan que las heridas fueron consideradas leves, aunque ambas permanecieron en observación tras el incidente.

Los detenidos ahora enfrentan cargos por agresión con agravantes, y se han presentado varias denuncias ante la policía nacional, incluida la de la propia Mercedes Roa. El caso sigue abierto mientras las autoridades recaban más declaraciones para determinar responsabilidades.