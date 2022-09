Alertan por 'videos para niños' de 'Toca Molly' en YouTube: son peligrosos e inapropiados

Monterrey.- Una madre de familia alertó a los usuarios de las redes sociales, mediante un video sobre un canal de YouTube que muestra contenido inapropiado para los niños, el cual es presentado a manera de caricaturas y dibujos animados que parecería inofensivo, pero en realidad resulta todo lo contrario.

El canal titulado "Cute Molly" en inglés o "Toca a Molly" si se busca en español, el cual alerta a los padres de familia, por el fácil acceso que tiene para los pequeños al estar en la sección de YouTube Kids, en la cual la mayoría de los padres confían pues supuestamente los contenidos están regulados para menores.

La madre relata a través del video que le prestó su teléfono celular a su pequeño en la hora de la cena, cuando se percató del contenido inapropiado que su hijo estaba consumiendo.

"A veces un error que cometemos como papás es que no verificamos que es lo que ven, ahorita ya es muy normal que les prestemos el teléfono o la Tablet. Pero algo que no hacemos es que no revisamos que es lo que están viendo", menciona preocupada.

La mujer describió que las imágenes de dichos videos, que supuestamente son dibujos animados infantiles, en realidad presentan escenas explicitas de temas como sexo, anorexia, asesinatos y abuso sexual.