Juanita Sánchez, exsuegra de Poncho de Nigris, genera preocupación por amenazas

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte

El influencer y conductor Poncho de Nigris encendió las alertas en redes sociales al denunciar que él y su familia han recibido amenazas de muerte, situación que lo llevó a solicitar protección urgente tanto al gobierno estatal como a instancias federales en México. El señalamiento ocurre tras la liberación de su exsuegra, Juanita Sánchez Quintanilla, conocida como "La Tía".

De acuerdo con el propio De Nigris, el riesgo se reactivó luego de que Sánchez Quintanilla abandonara el Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos el pasado 30 de enero de 2026, tras una reducción de condena que permitió su salida anticipada. En un comunicado difundido en sus plataformas digitales, el también actor explicó que la situación representa un "riesgo real que ha marcado a su familia desde hace años", motivo por el cual decidió hacer pública la denuncia y proceder legalmente.

¿Quién es Juanita Sánchez y por qué genera preocupación?

Juanita Sánchez Quintanilla fue detenida en 2014 bajo cargos de delincuencia organizada y secuestro, caso que tuvo notoriedad pública debido a la víctima: Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi. Inicialmente recibió una sentencia de 41 años de prisión; sin embargo, en 2022 la pena se redujo a 29 años, lo que abrió la posibilidad de beneficios legales que derivaron en su liberación anticipada a inicios de 2026 desde un penal federal femenil. El historial judicial de la exsuegra del influencer es uno de los factores que incrementan la preocupación en el entorno del conductor, quien ha señalado que existen antecedentes de delitos graves vinculados a miembros de su antigua familia política.

Las declaraciones de Poncho de Nigris

En su mensaje público, De Nigris aclaró que no cuestiona las resoluciones judiciales que permitieron la liberación de Sánchez Quintanilla, pero enfatizó su derecho a solicitar medidas de seguridad ante lo que describió como un "peligro inminente". "Procederé ante las autoridades correspondientes para presentar las denuncias y garantizar la seguridad de mi familia", expresó el influencer, quien también adelantó que evitará profundizar en detalles de su vida privada para proteger a su entorno cercano. La solicitud de protección incluye tanto autoridades estatales como federales, lo que refleja la seriedad con la que el conductor percibe el riesgo y la necesidad de medidas preventivas inmediatas.

Contexto del caso