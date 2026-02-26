Christian Nodal ve cancelar sus conciertos en Acapulco y Puebla: ¿qué está pasando realmente?

La noticia cayó como un balde de agua fría para miles de fanáticos del regional mexicano: las presentaciones que Christian Nodal tenía programadas en Puebla y Acapulco como parte de su gira PA´L CORA TOUR han sido canceladas oficialmente. Las fechas que estaban pautadas para el 20 de marzo en el Centro Expositor de Puebla y el 28 de marzo en la Arena GNP Seguros de Acapulco ya no se llevarán a cabo.

¿Por qué se cancelaron los conciertos?

Según los comunicados oficiales tanto de la boletera FunTicket como de las sedes correspondientes, estas decisiones fueron tomadas por "razones logísticas ajenas al artista y a la empresa promotora". Es decir, sin responsabilizar directamente a Christian Nodal por la cancelación de los eventos.

Sin embargo, no ha habido una explicación más detallada sobre qué tipo de problemas logísticos ocurrieron, lo que ha dejado a muchos preguntándose si hay motivos detrás del telón que aún no se han hecho públicos.

También lee: Sheinbaum responde con ironía a Elon Musk tras fuertes acusaciones

¿Influyó la polémica con Cazzu?

Justo en medio de este anuncio, el cantante ha estado envuelto en una polémica pública con Cazzu, madre de su hija, luego de intercambios intensos en redes sociales y declaraciones mediáticas recientes sobre su vida personal y familiar. Eso ha alimentado especulaciones y comentarios en redes que sugieren que el clima mediático podría estar afectando su agenda profesional —aunque oficialmente no se ha vinculado esta controversia con la cancelación de los conciertos.

El reembolso: ¿qué deben hacer los fans?

Para quienes ya habían comprado boletos:

Ventas en línea: FunTicket realizará los reembolsos automáticos a partir del 4 de marzo, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Boletos físicos: Los fans deberán acudir a las taquillas o enviar su documentación según las indicaciones de FunTicket para recibir su dinero. Los detalles del proceso varían según cómo se adquirió el boleto.

Es importante que los asistentes sigan las instrucciones oficiales de la boletera para asegurar que el reembolso se haga correctamente.

Lo que viene

Hasta ahora, Christian Nodal no ha publicado un pronunciamiento oficial explicando su versión de los hechos sobre las cancelaciones. Muchos seguidores esperan que, en los próximos días, se dé mayor claridad al público si habrá reprogramación de estas fechas o si las decisiones son definitivas.

Lo que sí es cierto es que esta serie de cancelaciones marca un momento especialmente complejo para el artista, quien combina una intensa agenda profesional con un foco enorme sobre su vida privada.