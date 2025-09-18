No te voy a quitar tu papel de víctima': Marianne Gonzaga responde a grave acusación de Valentina Gilabert.

Luego de que Valentina Gilabert, de 18 años, mostrara las amenazas que Marianne Gonzaga le mandaba antes de apuñalarla, la joven con libertad provisional le aseguró: 'no te voy a quitar tu papel de víctima'. Fue a través de un video en TikTok que Marianne Gonzaga, de 17 años, reaccionó burlona a las graves acusaciones que Valentina Gilabert mostró de su agresora, asegurando que ella solo está contando su verdad. Marianne Gonzaga le asegura a Valentina Gilabert que quiere quitarle 'tu papel de víctima'. En un video, Marianne Gonzaga narró detalle a detalle todo lo que pasó antes de apuñalar a Valentina Gilabert, lo que algunos vieron como intento de feminicidio. La joven se defendió con evidencia de que su agresora la amenazaba desde días antes. Sin embargo, la agresora de Valentina Gilabert no se detuvo y aseguró que, así como su víctima puede dar su versión de los hechos ante los medios, ella también tiene el derecho de narrar qué pasó. Sosteniendo que no está mintiendo ni cambiando la realidad, Marianne Gonzaga le aseguró a Valentina Gilabert: 'no te voy a quitar tu papel de víctima, tú eres la víctima, no yo'.