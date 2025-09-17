Disney confirma Camp Rock 3 con los Jonas Brothers de regreso pero ¿SIN DEMI LOVATO?

La nostalgia se hace presente: Disney ha confirmado el inicio del rodaje de Camp Rock 3, la esperada secuela de la saga juvenil que marcó a toda una generación a finales de los 2000. Los Jonas Brothers regresan como los hermanos Gray, retomando sus papeles como Shane, Nate y Jason, integrantes de la icónica banda Connect 3.

Aunque Demi Lovato no volverá en pantalla como Mitchie Torres, sí estará involucrada en el proyecto desde otro ángulo: será productora ejecutiva, aportando en la parte creativa de la nueva cinta. A través de redes sociales, compartió una imagen con el mensaje: "Buena suerte a la próxima generación de campistas", lo que ha dejado abierta la posibilidad de un cameo sorpresa.

Una nueva generación llega al campamento

La tercera entrega combinará el espíritu original con caras nuevas. La historia sigue a Connect 3 regresando a Camp Rock para encontrar a un nuevo acto que abra su gira de reunión. Esto servirá como puente entre los fans de siempre y una nueva audiencia.

Los jóvenes talentos que protagonizarán esta nueva etapa incluyen:

Liamani Segura

Hudson Stone

Malachi Barton

Casey Trotter

Lumi Pollack

Brooklynn Pitts

Ava Jean

Además, María Canals-Barrera volverá como Connie Torres, madre de Mitchie, aportando un toque familiar para los seguidores de las primeras entregas.

¿Cuándo se estrena Camp Rock 3?

La película ya se encuentra en producción en Vancouver, y aunque Disney aún no ha revelado la fecha exacta de estreno, se espera que llegue en exclusiva a Disney+ en algún momento de 2026.

La expectativa es alta, tanto por el regreso de Connect 3 como por el enfoque moderno del proyecto, que promete mantener viva la esencia del campamento musical que enamoró a millones hace más de una década.