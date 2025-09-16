Ángela Aguilar abucheada en evento patriótico junto a Pepe Aguilar

Un concierto de las fiestas patrias en Guadalajara se convirtió en el escenario de una inesperada confrontación para Ángela Aguilar. La joven cantante, quien se presentó junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo Aguilar, fue recibida con abucheos y gritos en un evento que marcaba la celebración de la Independencia de México.

A pesar de los esfuerzos por la familia Aguilar de seguir adelante con su presentación en la Plaza de la Liberación, videos que circulan en redes sociales capturaron el momento en que una parte del público presente, estimado en 70 mil personas, abucheó a Ángela. Aún más notable fue que algunos asistentes corearon el nombre de Cazzu, la expareja de su esposo, Christian Nodal.

El suceso ocurrió durante la presentación de Ángela, que incluyó canciones como "La Charreada" y un popurrí en homenaje a Flor Silvestre. La reacción del público se volvió viral en plataformas como TikTok, donde numerosos usuarios dejaron comentarios de apoyo para los abucheos, expresando su descontento con la cantante.

El incidente subraya la polémica que ha rodeado a la pareja de Aguilar y Nodal desde que se hizo público su romance, poco después de que Nodal terminara su relación con Cazzu. El evento en Guadalajara no solo puso de manifiesto el descontento de algunos fans, sino que también desvió la atención de la celebración patriótica hacia la controversia personal de la intérprete.