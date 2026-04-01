Pay with Influence: plataforma busca convertir la influencia en una nueva forma de pago

Ciudad de México. — En un ecosistema donde la influencia digital suele medirse en likes y views, nace Pay with Influence, una plataforma que busca traducir esos indicadores en una referencia concreta de valor para la negociación entre creadores y marcas.

La herramienta analiza métricas públicas de perfiles de Instagram para estimar el valor de stories, reels y publicaciones en feed, con foco en perfiles de hasta 15,000 seguidores, un segmento donde aún hay poca estandarización de tarifas.

Durante años, el mercado de microcreadores creció más rápido que su estructura. Pay with Influence busca ordenar esa conversación y darle herramientas a los creadores para negociar mejor.

La plataforma no procesa pagos ni actúa como intermediario financiero; funciona como una guía tecnológica basada en datos públicos para facilitar acuerdos entre creadores y negocios, especialmente en categorías como hospitalidad, gastronomía y retail.