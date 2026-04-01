Super Mario Galaxy: La nueva película de Mario llega a los cines

La nueva aventura cinematográfica de Mario no solo abandona el Reino Champiñón... también despega directo hacia las estrellas. Super Mario Galaxy: La película llega como una secuela ambiciosa, colorida y diseñada para hacer algo muy claro: entretener sin freno.

Y vaya que lo logra.

La película Super Mario Galaxy ofrece una experiencia visual impresionante.

Desde los primeros minutos, la película apuesta por un ritmo acelerado. Mario, Luigi, Peach y compañía se embarcan en una misión galáctica que los lleva a recorrer planetas, enfrentarse a nuevas amenazas y reencontrarse con viejos enemigos.

El resultado es una experiencia que muchos describen como una "montaña rusa visual", con animación vibrante y escenas llenas de acción que prácticamente no dan respiro.

La película funciona especialmente bien cuando se enfoca en lo que mejor sabe hacer: humor físico, situaciones absurdas y referencias constantes a los videojuegos.

De hecho, gran parte del encanto está en esos guiños que los fans reconocen al instante.

Críticos destacan el humor y la animación en Super Mario Galaxy.

Si algo queda claro, es que esta entrega no pretende ser una obra profunda. Su objetivo es otro: hacerte reír y pasar un buen rato.

Y lo consigue.

Críticos coinciden en que el humor y la interacción entre personajes siguen siendo "oro puro", incluso cuando la historia no arriesga demasiado.

Además, la película destaca por:

- Una animación espectacular

- Un tono ligero y familiar

- Momentos cómicos constantes

- Apariciones sorpresa y fan service

Todo esto la convierte en una experiencia ideal para niños... y también para fans de toda la vida.

La historia de Super Mario Galaxy avanza rápido, pero carece de profundidad.

No todo es perfecto en esta travesía espacial.

Uno de los principales problemas es su narrativa. La historia avanza rápido, pero a veces demasiado:

- Los personajes tienen poco desarrollo

- El guion es simple

- Las emociones quedan en segundo plano

Algunos críticos señalan que la película se siente más como una sucesión de escenas espectaculares que como una historia sólida.

Incluso hay quien la describe como una experiencia "agridulce": entretenida, sí, pero sin dar el gran salto que muchos esperaban.

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Un espectáculo visual que cumple.

A pesar de sus debilidades, hay algo que nadie discute: la película es un espectáculo.

El uso del espacio, los colores y la animación convierten cada escena en algo visualmente atractivo. Además, la inclusión de nuevos personajes y cameos amplía el universo de Nintendo, dejando pistas claras de que esto apenas comienza.

¿Vale la pena verla?

Sí, especialmente si buscas diversión pura.

Super Mario Galaxy: La película no reinventa el cine animado ni profundiza en sus personajes, pero tampoco lo necesita. Es una experiencia ligera, rápida y diseñada para disfrutarse sin pensar demasiado.