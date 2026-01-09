Ultiman al periodista Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz

El periodista Carlos Castro fue asesinado a balazos dentro de un restaurante en Poza Rica; el comunicador había denunciado amenazas previas por su labor.

El periodista Carlos Castro, quien se dedicaba a cubrir temas de seguridad, fue asesinado a balazos la noche del jueves 8 de enero de 2026 mientras se encontraba en un restaurante de la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz. El ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas y generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información difundida por medios locales, sujetos armados ingresaron al negocio familiar TrogueBirria, propiedad de los padres del comunicador, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.

Los agresores abrieron fuego de manera directa, provocando la muerte del periodista en el sitio. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con estos hechos.

¿Quién fue el periodista Carlos Castro?

Carlos Castro tenía 26 años de edad y se desempeñaba como director del portal digital Código Norte Veracruz. A lo largo de su carrera periodística colaboró en distintos medios de comunicación, entre ellos Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque.

Al momento del ataque, Castro se encontraba administrando el restaurante junto a su familia. Tras el homicidio, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Carlos Castro había denunciado amenazas antes de ser asesinado

Compañeros del periodista señalaron que Carlos Castro había recibido amenazas con anterioridad derivadas de su labor informativa.

En 2024, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le otorgó medidas de protección ante estos antecedentes.

De acuerdo con versiones del gremio periodístico, dichas medidas habrían sido retiradas meses antes del homicidio. Las amenazas obligaron al comunicador a abandonar de manera temporal la ciudad de Poza Rica en ese periodo.

Periodistas exigen justicia tras el asesinato de Carlos Castro

Tras el asesinato, integrantes del gremio periodístico local denunciaron lo que consideraron un abandono por parte de las autoridades y exigieron mayores garantías de seguridad para quienes ejercen la labor informativa en la región.

La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas condenó el homicidio mediante un comunicado oficial, en el que solicitó el esclarecimiento de los hechos. "Quienes integran este Organismo Autónomo exigen a las autoridades competentes que el caso sea investigado de manera exhaustiva y que se dé con los responsables conforme a derecho", expresó la CEAPP.

El organismo también reiteró su compromiso de brindar atención, protección y acompañamiento tanto a la familia de Carlos Castro como a sus colegas, mientras continúan las indagatorias por el asesinato ocurrido en Poza Rica.