VIDEO: Avengers: Doomsday presenta su primer avance y anuncia el regreso de Chris Evans

Marvel Studios dio a conocer el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday, la próxima entrega de la franquicia, con el que confirmó el regreso de Chris Evans en su papel de Capitán América. El adelanto marca un cambio de tono en el Universo Cinematográfico de Marvel, al mostrar un panorama más oscuro, con realidades fragmentadas y un conflicto que pone en peligro al multiverso.

Desde el inicio, el avance deja ver escenarios devastados y fracturas entre dimensiones, alejándose de una misión tradicional y anticipando uno de los enfrentamientos más complejos para los Vengadores. La historia apunta a un evento conocido como "Doomsday", capaz de borrar realidades completas y elevar las apuestas a un nivel nunca antes visto en la saga.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Chris Evans?

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Chris Evans como Steve Rogers. Aunque no se han revelado detalles sobre cómo se concreta su regreso, su presencia refuerza la idea de variantes, líneas temporales alternas y versiones distintas del personaje. Marvel Studios también confirmó este retorno mediante un breve clip difundido en redes sociales, donde se observa a Rogers llegando a casa y cargando a un bebé recién nacido, lo que sugiere un vistazo a su vida tras los hechos de Avengers: Endgame.

En aquella película, el Capitán América decide retirarse de su rol como superhéroe para vivir una vida normal junto a Peggy Carter. Sin embargo, todo indica que en Avengers: Doomsday Steve Rogers deberá volver a enfundarse el traje para enfrentar la nueva amenaza. Además del regreso de Evans, la cinta contará con otras caras conocidas del MCU, incluyendo a Robert Downey Jr., junto a personajes clave que se unirán a la batalla.

Detalles del estreno de Avengers: Doomsday

Marvel Studios confirmó que Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. La película será un punto central para cerrar tramas abiertas y sentar las bases de los próximos eventos del universo Marvel, con una propuesta que combina acción a gran escala, drama y decisiones que podrían cambiar el destino de los Vengadores.