Bad Bunny Recibe Nombramiento de Rey del Pop con Reggaeton & Dembow por Amazon Music

¡Adiós, Michael Jackson! ¿Es Bad Bunny el Rey del Pop... con Reggaeton & Dembow? La demanda millonaria que Bad Bunny recibió de un adulto mayor en Puerto Rico quedó de lado. El artista cerró con éxito su última presentación en su tierra, completando 31 conciertos. Por ello, Amazon Music, una de las plataformas de streaming musical más importantes, lo nombró el ´Rey del Pop... con Reggaeton & Dembow´.

El cierre de sus presentaciones en su tierra natal no solo lo posiciona como el artista puertorriqueño más importante del momento y profeta en su tierra, sino que también marca el inicio de su gira internacional, la cual ya se considera sold out en cada una de las ciudades donde se presentará.

La plataforma celebró uno a uno los momentos del concierto en su cuenta oficial de X, los cuales forman parte del proyecto ´No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan´.

LOS MOTIVOS DE LA ´CORONACIÓN´

Fue un concierto de puertorriqueños para puertorriqueños, con el objetivo de recordarle al mundo el poder de "la isla del encanto".

"No nos vamos a quitar. Nos están viendo en el mundo entero", gritó Bad Bunny en su micrófono mientras miraba a una cámara que transmitía su última presentación del año en Puerto Rico a espectadores de todo el mundo, luego de una histórica residencia de 30 conciertos en la isla. La multitud rugió mientras miles se unían al espectáculo gracias a las transmisiones a través de Amazon Music, Prime Video y Twitch. Esta fue la primera vez que el intérprete boricua formó parte de una transmisión mundial.

Según reveló en la noche del sábado la cuenta de X @BenitoSpotify, la presentación de Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de espectadores "en directo", superando los logrados en su momento por el rapero estadounidense Kendrick Lamar con su concierto ´The POP OUT´. El evento, que fue el concierto número 31 de su residencia de tres meses en el Coliseo de Puerto Rico, fue un lleno total. Contó con actuaciones especiales del salsero boricua Marc Anthony, quien interpretó junto al artista urbano "Preciosa", uno de los temas más emblemáticos para los puertorriqueños. También actuaron los reguetoneros Arcángel, De La Ghetto y el dúo de Jowell y Randy, la cantante Rainao, el grupo de plena Los Pleneros de la Cresta y el cuarteto de Chuwi. Durante su residencia, Bad Bunny invitó a nuevas celebridades a cada concierto, incluyendo a LeBron James, Penélope Cruz, Darren Aronofsky, DJ Khaled y Kylian Mbappé. Además, cantó con diferentes músicos como Rubén Blades, Residente, Gilberto Santa Rosa, Rai Nao y Jorge Drexler.