Accidente aéreo en García: Débora Estrella y su pasión por la aviación

La conductora fallecida, Débora Estrella, tomaba clases de aviación.

Débora Estrella, conductora de televisión que falleció el sábado en un accidente aéreo en García, tenía poco tiempo de haber empezado a tomar clases de aviación cuando ocurrió la tragedia.

Según personas allegadas a la presentadora de Multimedios, recientemente les comentó que había decidido prepararse para ser pilota. Indicaron que Estrella destacaba en la equitación, deporte que practicaba desde hace unos ocho años.

También fue recordada por sus compañeros y seres queridos como amante de los animales. La conductora de noticias falleció la tarde del sábado luego de que la avioneta Cessna 172 de la escuela de aeronáutica en la que viajaba se estrellara a unos metros de la pista del Interpuerto del Parque Industrial Mitras, en García.