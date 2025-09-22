Fey comparte foto con Yalitza Aparicio y despierta la furia de los haters

Yalitza Aparicio aparece con Fey y los haters reaccionan con furia

Fey y Yalitza Aparicio ya se conocieron, pero el hate opacó un mensaje lleno de admiración hacia la actriz. La cantante Fey, de 52 años de edad, compartió su emoción por haberse encontrado con Yalitza Aparicio, pero la forma en que la llamó desató mucha furia.

Y es que el hecho de que Fey demostrara admiración hacia Yalitza Aparicio, de 31 años, no dejó contentos a los haters, y así se lo hicieron saber.

Fey conoce a Yalitza Aparicio, pero el que la reconozca como actriz no gustó a los haters. Fey se mostraba muy emocionada por haber conocido a Yalitza Aparicio y compartió la foto del momento en todas sus redes sociales, pero los comentarios llenos de odio no se hicieron esperar. A pesar de que han pasado 7 años desde el debut de Yalitza Aparicio en la película 'Roma', aún hay quienes no creen que una maestra de Oaxaca haya terminado interpretando un papel actoral en una producción de Alfonso Cuarón.

Esto se reflejó en los comentarios que Fey recibió en su foto con Yalitza Aparicio, donde solo intentaba mostrar su total admiración: 'Qué belleza coincidir con una actriz de tu talla, que sigas brillando en el mundo entero'.

Aunque no se conoce el contexto de la imagen, como por ejemplo, dónde se encontraron, quedó claro lo bien que se llevaron al conocerse.