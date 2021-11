Bar prohíbe 'All I want for Christmas is you' hasta navidad

LA SEXTA.- La Navidad ya está llamando a nuestras puertas y, como era de esperar, el cántico más famoso de la época ya empieza a sonar en nuestras cabezas: 'All I want for Christmas is you'. Seguro que en unas horas vuelves a acordarte de nosotros cuando sigas tarareándola a pesar de haber terminado de leer esta noticia hace un rato.

Esto precisamente es lo que no quieren que pase en este bar. En el vídeo que acompaña a estas líneas el equipo de Aruser@s encuentra el cartel 'grinch' que no ha dejado a nadie indiferente: "Prohibido escuchar la canción de Mariah Carey hasta el 1 de diciembre". Cuando lleguemos a diciembre se abre la veda, pero, ¡atención! que hay otra norma a cumplir: "Solo se pondrá 'All I want for Christmas is you' una vez en toda la noche".

Está todo pensado. En la mesa de Aruser@s hay opiniones diversas, e incluso alguna que otra anotación: "Lo podrían haber hecho también con el 'Despacito'".