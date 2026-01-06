Rosca de Reyes: el acitrón y su impacto ecológico en México

Cada 6 de enero, las familias mexicanas se reúnen para partir la Rosca de Reyes. Sin embargo, detrás de esta deliciosa tradición se esconde un problema ecológico grave: el consumo de acitrón, un dulce cristalizado que está llevando a la biznaga burra al borde de la desaparición.

¿Qué es el acitrón?

El acitrón es un dulce tradicional que se obtiene de la pulpa de las biznagas. Durante décadas, fue el elemento decorativo principal de la rosca (junto al ate y el higo) debido a su sabor dulce y textura firme. No obstante, su producción actual es ilegal en México debido a la protección especial de la planta de la que proviene.

La Biznaga Burra: Una joya del desierto en peligro

La biznaga de dulce o biznaga burra (Echinocactus platyacanthus) es un cactus endémico de México que habita en las zonas áridas y semiáridas. Su situación es crítica por las siguientes razones:

Crecimiento extremadamente lento: Para que una biznaga alcance el tamaño necesario para ser procesada (unos 40 cm de diámetro), deben pasar entre 15 y 40 años. Algunos ejemplares grandes pueden tener más de 200 años.

Extracción ilegal: Al ser una planta silvestre, no existen cultivos industriales. Todo el acitrón proviene del saqueo clandestino de ejemplares en su hábitat natural.

Servicio ecológico: Estas plantas retienen el agua, previenen la erosión del suelo y ofrecen néctar a polinizadores esenciales para el ecosistema del desierto.

Dato Clave: La biznaga burra está protegida por la norma NOM-059-SEMARNAT-2010, que prohíbe su extracción, comercio y consumo.

¿Cómo afecta el consumo de la Rosca de Reyes?

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente ha intensificado la vigilancia, el mercado negro de acitrón repunta cada diciembre y enero. Al comprar roscas que contienen este dulce original, se incentiva la tala ilegal de estas plantas centenarias, lo que interrumpe su ciclo reproductivo y destruye el ecosistema local.

Alternativas Sustentables

Hoy en día, los panaderos responsables y conscientes han sustituido el acitrón por ingredientes que no dañan el medio ambiente, tales como:

Ate de frutas: (Membrillo, guayaba o tejocote) con texturas y colores similares.

Xoconostle cristalizado: Una alternativa deliciosa y legal.

Cáscara de sandía o papaya: Tratadas con almíbar para replicar la firmeza del acitrón.

Conclusión: Disfrutar de la Rosca de Reyes no tiene por qué costar la vida de un ecosistema. Al elegir roscas decoradas con ate o frutas secas, protegemos la biodiversidad de México y aseguramos que las biznagas sigan embelleciendo nuestro desierto por siglos más.