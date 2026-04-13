Christian Nodal y Ángela Aguilar posponen su boda en Zacatecas

La historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar parecía avanzar sin freno hacia uno de los momentos más esperados por sus fans: su boda religiosa. Sin embargo, la realidad del país se interpuso... y el altar tendrá que esperar.

¿Qué sucedió con la boda de Nodal y Aguilar?

Todo estaba listo para que la pareja celebrara su boda en mayo, en Zacatecas, un lugar con fuerte significado familiar para los Aguilar. Pero los planes dieron un giro inesperado cuando el propio Nodal confirmó que la ceremonia quedaba pospuesta, sin una nueva fecha en el calendario.

La razón no fue un problema de pareja ni agendas complicadas, sino algo mucho más serio: la violencia que afecta diversas regiones del país.

¿Cómo influyó la violencia en la decisión de la pareja?

Más allá de la preocupación general por la inseguridad, hubo un episodio clave que marcó la decisión. La pareja vivió de cerca un momento de tensión tras quedar cerca de un enfrentamiento armado en Zacatecas meses atrás.

Aunque salieron ilesos, la experiencia dejó huella. No se trató solo de un susto pasajero, sino de un recordatorio directo del riesgo que implica organizar un evento de alto perfil en ciertas zonas.

Nodal lo resumió de forma clara: prefieren esperar hasta que las condiciones sean más seguras.

¿Qué significa esta postergación para la pareja?

A diferencia de otros rumores en redes, la relación sigue firme. De hecho, la pareja ya está casada por lo civil desde 2024, por lo que la ceremonia religiosa era más un símbolo emocional y familiar que un requisito legal.

Sin embargo, ese momento simbólico —el de celebrar su unión frente a sus seres queridos— tendrá que aplazarse hasta que el contexto permita disfrutarlo sin miedo.

Entre el amor y la realidad, la decisión de Nodal y Ángela Aguilar no solo habla de su vida personal, sino también refleja una situación más amplia: incluso las celebridades no están exentas del impacto de la violencia en México.

Lo que debía ser una fiesta llena de música, tradición y romanticismo, se transformó en una pausa obligada.

Pero si algo queda claro, es que su historia no se detiene... solo está en espera de un mejor momento.