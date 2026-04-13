Alarma en Taxco: desaparece médico Juan Vega Arredondo, padre del alcalde

La tranquilidad de Taxco, Guerrero, se rompió de golpe este fin de semana con un hecho que revela una realidad incómoda: ni la política ni el sector salud están a salvo de la violencia.

El protagonista de esta historia no es un criminal ni una figura polémica, sino un médico: Juan Vega Arredondo, director del hospital IMSS-Bienestar "Adolfo Prieto" y, además, padre del alcalde del municipio. Su desaparición ha encendido alarmas no solo por quién es, sino por lo que representa.

Un secuestro en plena carretera

Todo ocurrió la mañana del sábado. Vega Arredondo viajaba en su automóvil cuando fue interceptado por hombres armados en la carretera Taxco–Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos.

No llegó a una reunión que tenía programada ese mismo día. Horas después, su ausencia se convirtió en preocupación y, finalmente, en un operativo de búsqueda.

El hallazgo de su vehículo abandonado en otra comunidad cercana confirmó lo peor: no se trataba de un retraso, sino de una desaparición forzada.

La respuesta: búsqueda contrarreloj

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía de Guerrero activó de inmediato protocolos de búsqueda e inició una investigación por desaparición cometida por particulares.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinaron en operativos de campo, mientras la Comisión Estatal de Búsqueda desplegó acciones para localizar al médico.

Sin embargo, hasta el momento, no hay información pública sobre su paradero.

Más que un caso: un símbolo

El secuestro de Vega Arredondo no es un hecho aislado. Ocurre en un contexto donde la violencia ha permeado distintos niveles de la vida pública en Guerrero.

Pero este caso tiene un elemento adicional: conecta tres mundos clave en México:

La política local, al ser padre del alcalde de Taxco.

El sistema de salud pública, al dirigir un hospital del IMSS-Bienestar.

La vida cotidiana, al tratarse de un médico conocido en su comunidad.

El IMSS-Bienestar, institución a la que pertenecía, es uno de los pilares del sistema de salud para población sin seguridad social en el país, con millones de beneficiarios.

Silencio e incertidumbre

Hasta ahora, el alcalde de Taxco no ha emitido un posicionamiento público contundente sobre el caso, lo que ha generado aún más incertidumbre en la población.

Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿fue un hecho aislado o parte de una dinámica más profunda de violencia en la región?

Un caso que trasciende

El secuestro de un médico puede parecer, en primera instancia, un hecho más en la larga lista de violencia en México. Pero cuando ese médico está ligado al poder político y a una institución clave del Estado, el mensaje cambia.

Este caso no solo habla de inseguridad. Habla de vulnerabilidad institucional.

Y, sobre todo, deja claro algo inquietante: en ciertas regiones del país, nadie —ni siquiera quienes sostienen el sistema de salud o gobiernan— está completamente a salvo.