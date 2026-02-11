Marc Anthony aclara su papel en la boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

El cantante fue señalado por su participación en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en 2022.

Hasta en las mejores familias hay escándalos y malos entendidos entre padres, hijos, nueras y yernos. Así quedó demostrado nuevamente luego de que saliera a la luz pública el distanciamiento entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn. Sin embargo, en esta ocasión Marc Anthony terminó involucrado debido a su participación en la boda del primogénito de la pareja.

El cantante puertorriqueño aseguró que la versión que circula en redes sociales —y de la que muchos se han mofado— "no refleja la verdad", en referencia a las acusaciones de que Victoria Beckham habría acaparado la atención con un supuesto "baile inapropiado".

"Estoy muy unido a la familia, pero no tengo nada que decir sobre lo que ha pasado allí. Es muy lamentable cómo se está desarrollando todo, pero no refleja la verdad", declaró el salsero en entrevista con The Hollywood Reporter.

¿Qué pasó con Marc Anthony?

El exesposo de Jennifer Lopez se vio salpicado por haber actuado en la recepción de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en 2022.

El hijo mayor de los Beckham, quien llevaría casi tres años distanciado de su familia, acusó a finales de enero a sus padres de intentar sabotear su relación con la modelo. A través de historias en Instagram, aseguró que el día de su boda Marc Anthony supuestamente lo llamó al escenario para bailar con su madre en lugar de su esposa.

"Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso me esperaba mi madre para bailar conmigo", escribió Beckham. "Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida", añadió.

En silencio

Hasta el momento, ni David ni Victoria Beckham han respondido públicamente a las acusaciones de su hijo, quien también aseguró que no le interesa reconciliarse con sus padres.

Mientras tanto, Marc Anthony se prepara para iniciar su primera residencia en Las Vegas, titulada Marc Anthony: Vegas... My Way!, que arrancará el próximo 13 de febrero.