Tiktoker admite en redes pagar en la UANL por pasar materias de medicina

CIUDAD DE MÉXICO — Una estudiante de medicina y creadora de contenido, identificada como Paola GG, se ha vuelto viral tras confesar públicamente que fue expulsada de su universidad. La joven admitió haber pagado una cuantiosa suma de dinero en un intento fallido por alterar sus notas académicas, un caso que ha reabierto el debate sobre la integridad en las facultades de salud.

A través de un video en la plataforma TikTok, Paola GG relató que perdió su lugar en la institución tras intentar asegurar su permanencia mediante un esquema de corrupción. Según su testimonio, la estudiante enfrentaba dificultades en dos asignaturas críticas, lo que la llevó a buscar una "alternativa" fuera de los reglamentos escolares.

Los hechos del fraude

La joven detalló que entregó 34,000 pesos a un individuo que le prometió modificar sus registros en el sistema interno de la universidad para mostrar calificaciones aprobatorias. Sin embargo, el contacto no cumplió con lo acordado y las calificaciones finales reflejaron su desempeño real: reprobatoria.

"Hice un video explicando que perdí mi lugar en la escuela de medicina después de intentar pagar para pasar dos materias", declaró la joven en su publicación.

Consecuencias académicas y legales

Tras detectarse la irregularidad y confirmarse que no cumplía con los requisitos académicos para continuar, la universidad procedió con su baja definitiva. Paola GG señaló que decidió compartir su historia no para justificarse, sino como una advertencia para otros estudiantes que puedan ser tentados por estafas similares que prometen soluciones rápidas a problemas académicos.

Hasta el 12 de enero de 2026, la institución educativa no ha emitido un comunicado oficial referente a este caso particular, manteniendo su política de confidencialidad en expedientes de alumnos. No obstante, expertos en educación señalan que este tipo de faltas suelen derivar en la inhabilitación permanente para reingresar a la misma facultad.

El impacto en redes sociales

El caso ha generado miles de reacciones, desde críticas por la falta de ética al tratarse de una carrera donde está en juego la vida humana, hasta advertencias sobre las redes de extorsión que operan fuera de los campus universitarios prometiendo títulos o certificados falsos.