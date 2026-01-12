Telcel niega filtración de datos de usuarios en México

Telcel niega filtración de datos en registro de líneas celulares

Filtración de datos en registro de líneas celulares es negado por Telcel. Ante las denuncias de vulnerabilidad del registro de línea en Telcel y la filtración de datos de usuarios, la compañía telefónica negó los hechos, por lo que la seguridad de la información personal estaba garantizada.

"Tus datos están seguros. Cada usuario recibe un código único por SMS para acceder únicamente a su propia información y realizar la vinculación de su línea".

Telcel

Asimismo, Telcel apuntó que se implementaron medidas de seguridad adicionales al proceso de registro ante las denuncias por filtración de datos en registro de líneas celulares, asegurando que el "proceso es seguro y tus datos están protegidos".

Telcel confirmó falla técnica en registro de líneas celulares

En entrevista con Azucena Uresti, el Subdirector de Comunicación de Telcel, Renato Flores confirmó falla técnica, misma que la compañía telefónica ya ha solucionado. "Detectamos una vulnerabilidad técnica en el portal de vinculación, la cual se corrigió conforme a nuestros protocolos de ciberseguridad y ya quedó solucionado".

Renato Flores, Subdirector de Comunicación de Telcel

Ante la pregunta de la filtración de datos en registro de líneas celulares, Renato Flores insistió en que no se encuentran indicios de fuga de datos de los usuarios. "No hay ninguna fuga de información de los usuarios, no se tienen indicios de una filtración de datos personales, con base en el análisis que hemos hecho. Telcel actuó de manera rápida, responsable y transparente, se detectó el problema y se corrigió de inmediato".

Por lo que Telcel aseguró que solo ante la vulnerabilidad técnica, "solo tú podías ver la información, pero tú necesitabas un código que te llegaba por mensaje", sin arrojar la filtración de datos a quien tuviese cualquier número como denuncias reportaron.

Razón por la que Telcel bajó el portal de registro de líneas celulares durante 2 horas para corregir y así garantizar la seguridad de los clientes.

Con ello, Renato Flores de Telcel precisó que el portal que vincula tu línea "es 100% seguro y la información de los clientes está protegida.