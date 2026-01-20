Desaparece Lidya Valdivia, joven embarazada, en Puebla

Lidya Valdivia Juárez, con nueve meses de embarazo, reportó ser perseguida antes de perder contacto la madrugada del 18 de enero. La desaparición de Lidya Valdivia Juárez, joven de 25 años de edad con nueve meses de embarazo, mantiene en alerta al estado de Puebla. La mujer reportó a su familia que era perseguida por sujetos a bordo de una motocicleta y un vehículo particular antes de que se perdiera todo contacto con ella durante la madrugada del domingo 18 de enero.

De acuerdo con la información disponible, la última comunicación con Lidya ocurrió mientras se trasladaba en su vehículo desde la ciudad de Puebla con dirección al municipio de Acajete.

Lidya reportó persecución previo a su desaparición

Según los informes, fue durante la madrugada del domingo 18 de enero cuando Lidya manejaba rumbo a Acajete. Al ingresar a esta comunidad, escribió a sus familiares para informarles que un automóvil y una motocicleta la seguían desde varios kilómetros atrás. La joven viajaba a bordo de un Chevrolet Malibu color negro, con placas UCR923B, y después de ese mensaje ya no volvió a comunicarse con sus seres queridos.

Además de los mensajes de texto, Lidya envió audios a su pareja sentimental solicitando ayuda, así como una fotografía en la que se observa que su vehículo estaba detenido y aparentemente bloqueado por la parte frontal.

Familiares de Lidya denuncian su desaparición ante autoridades

Tras perder comunicación con la joven, su pareja sentimental y familiares iniciaron su búsqueda por cuenta propia. Al no obtener resultados, acudieron ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y facilitar su localización. Hasta el momento, sobre los presuntos involucrados únicamente se tiene conocimiento de que se trataría de dos hombres que viajaban en motocicleta y otros más que se desplazaban en un automóvil.

La hermana de Lidya realizó una publicación en redes sociales para solicitar apoyo ciudadano en su localización. En el mensaje se lee: "El día de hoy mi hermana Lidya Valdivia Juárez salió en la madrugada aproximadamente a la 1 de la mañana en un vehículo Chevrolet de la marca MALIBÚ con placas UCR923B de la ciudad de Puebla con dirección al municipio de Acajete, al entrar al municipio de Acajete la interceptaron una moto con dos tipos y un coche gris, ella mandó una fotografía y audios a su actual pareja pidiendo apoyo que la venían persiguiendo". En otra parte del mensaje, la familia señaló: "Por favor estamos desesperados ella está embarazada a punto de aliviarse, no sabemos nada de ella. Ayúdenos a compartir".

Realizan bloqueos carreteros para exigir la localización de Lidya

La no localización de Lidya motivó diversas protestas por parte de familiares y pobladores. Durante la noche del domingo 18 de enero, se registró un bloqueo en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de San Jerónimo Ocotitlán. Tras dialogar con autoridades federales y estatales, la circulación fue reabierta. Asimismo, durante la madrugada del lunes 19 de enero, pobladores bloquearon por algunas horas la carretera federal Puebla-Tehuacán, como forma de manifestación para exigir acciones inmediatas para localizar a la joven.

Autoridades inician operativos de búsqueda para localizar a Lidya Valdivia

El gobierno del estado de Puebla informó que se activaron operativos de búsqueda en distintos puntos del municipio de Acajete para localizar a Lidya Valdivia Juárez. José Luis García Parra, coordinador de gabinete del gobierno estatal, indicó en conferencia de prensa que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación directa con los familiares, quienes ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). "Ya se definió una ruta para la búsqueda con la participación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía ya integró la carpeta de investigación y los siguientes días estarán realizando todas las gestiones en esta materia para poder localizarla", señaló el funcionario.

En los operativos participan elementos de las secretarías de Seguridad Pública, Marina y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, quienes recorren calles y distintos puntos del municipio de Acajete. De manera paralela, pobladores de la localidad de Apango convocaron a recorridos vecinales para explorar otros puntos donde, de acuerdo con su experiencia, la joven podría ser localizada. Estas acciones se han llevado a cabo como parte del esfuerzo comunitario para apoyar en la búsqueda.

Llamada genera nuevas movilizaciones

Durante la mañana del martes 20 de enero, la búsqueda de Lidya se intensificó tras difundirse en redes sociales que los familiares habrían recibido una llamada telefónica con información sobre su posible paradero. De acuerdo con las publicaciones, la llamada indicaba que continuaran la búsqueda en la zona. Durante la noche del lunes 19 de enero, familiares compartieron el siguiente mensaje: "Gente por favor salga a buscar a Lidia se recibió una llamada que está tirada por algún lado y se puso mal por favor gente ayuden lleven lámparas y anden gritando Lidia por favor ayuden por la misericordia de Dios". En otro mensaje, los familiares expresaron: "Por favor díganos la ubicación donde la dejaron... por misericordia de Dios tóquense el corazón la gente que hizo la llamada y díganos dónde está Lidia, no la podemos localizar... está en riesgo su vida y la del bebé". Hasta el momento, esta versión sobre la llamada no ha sido confirmada por las autoridades. Se espera que en las próximas horas o días se emita información oficial actualizada sobre el avance de las investigaciones y las labores de búsqueda del caso que ha generado consternación en la sociedad poblana.