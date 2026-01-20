Mujer confunde raticida con sazonador y intoxica a su familia en San Pedro

Mujer intoxica a su familia al confundir raticida con concentrado de pollo, en NL

Elementos de Protección Civil atendieron a una familia intoxicada. Seis personas fueron trasladadas al Hospital Universitario para su valoración médica.

Siete integrantes de una familia resultaron intoxicados cuando una ama de casa preparó arroz y caldo de pollo, pero confundió raticida con sazonador de alimentos, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la noche del lunes en una vivienda que se ubica en la calle Potasio cruz con Helio en la colonia San Pedro 400.

En el lugar Modesta Grimaldo, de 79 años, preparó los alimentos para su familia, pero confundió el raticida en cubos con concentrado de consomé de pollo.

Protección Civil de San Pedro informó que todos los pacientes presentaban alteración en sus signos vitales, por lo que seis de ellos fueron trasladados para su atención médica al Hospital Universitario.

Los intoxicados fueron identificados como: Brayan Yadiel, de 9 años; María Magdalena, de 6 años; Estrella Nohemí, de 17; Yahir, de 20; Alexandra Judith, de 32 años y Esthela, de 50.

Por su parte, Modesta Grimaldo se negó al traslado y fue atendida en el propio inmueble.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la mujer confundió el raticida con el concentrado de pollo y cuando su familia degustó el arroz y el caldo que preparó, al poco tiempo comenzaron a sentir molestias por intoxicación.