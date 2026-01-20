Francisco Linares fallece tras ataque en el Estadio de Rayados

Reportan la muerte de una persona en el estacionamiento del Estadio de Rayados; ya se investiga el presunto crimen.

La muerte de una persona en el estacionamiento del Estadio de Rayados fue reportada hace unas horas, tras lo cual, se inició la investigación del presunto crimen.

La persona que fue encontrada muerta en el estacionamiento del Estadio de Rayados sería un empleado de limpieza del inmueble, quien habría perdido la vida luego de ser presuntamente acuchillada.

El escenario del presunto asesinato habría sido el estacionamiento del Estadio de Rayados, equipo de la Liga MX y de las Rayadas, club de la Liga MX Femenil.

¿Quién era la persona que murió en el estacionamiento del Estadio de Rayados?

La persona cuya muerte fue reportada ha sido identificada como Francisco Linares Chávez, de 26 años de edad, quien habría muerto en la Clínica 21 del IMSS un día después del incidente, el lunes 19 de enero.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de la persona ocurrida en el estacionamiento del Estadio de Rayados.

¿Cómo fue la muerte de la persona ocurrida en el estacionamiento del Estadio de Rayados?

Se sabe que la muerte de la persona se registró el domingo 18 de enero en el acceso 1 del Estadio de Rayados, dentro del estacionamiento en la zona destinada al staff del inmueble.

La persona muerta trabajaba como empleado de limpieza en el recinto y fue trasladada de urgencia a la Clínica 21 IMSS, donde falleció el lunes 19 de enero.

Una versión señala que la persona fue atacada con arma blanca por otro empleado del Estadio de Rayados.

¿Cuándo habrá juego en el Estadio de Rayados?

Aunque la muerte de la persona no ocurrió durante un partido de la Liga MX, la alerta está abierta de cara al próximo partido de fútbol profesional que se jugará en el Estadio de Rayados.

Rayadas de Monterrey recibirá a Cruz Azul el miércoles 21 de enero, como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil.