Estreno de Stranger Things provoca caída en servicio Netflix en Estados Unidos

Era de esperarse que el esperado estreno de la nueva temporada de la serie 'Stranger Things' dejaría estragos no solo en nivel de popularidad o mercadotecnia, sino que llegó a colapsar el servicio en directo de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección.

¿Qué ocurrió?

Según informan revistas especializadas, el servicio se cayó a las 17:00 horas (hora de la costa del Pacífico estadounidense), justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la serie.

La conexión estuvo inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión continuó presentando problemas para algunos usuarios.

Según Variety, decenas de miles de personas que se conectaron para ver la serie fantástica se encontraron con una imagen que decía 'Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio'.

Un portavoz de Netflix señaló a Variety que 'algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos'.

¿Cuáles son las consecuencias de esta saturación?

Esta no es la primera vez que Netflix se ve saturado por el tráfico de 'Stranger Things'. En julio de 2022, Variety informó de que la plataforma no estuvo disponible durante un breve periodo tras el lanzamiento de los dos últimos episodios de la cuarta temporada.

Los usuarios también experimentaron interrupciones de Netflix durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, uno de los primeros eventos transmitidos en directo en la plataforma.